Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Давид Луис: «Ди Мария поможет нам выйти на новый уровень»

    Защитник «ПСЖ» Давид Луис поделился мнением о возможном трансфере в парижский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии. Сегодня аргентинец должен пройти медобследование в парижском клубе.

    «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, а Ди Мария — тот игрок, который сможет вывести нас на новый уровень. Ди Мария — один из трeх лучших вингеров в мире, он быстр, техничен, играет на команду, при этом зная, как решать исходы матчей самостоятельно. Он умеет пасовать и забивать.
    Мы играли вместе в «Бенфике», когда были ещe совсем молоды. Анхель — мой друг, и он мне очень нравится», – приводит слова Луиса Goal.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Master Football 7
    1437991103
    Остальные 2 вингера как я понимаю это Азар и Роббен.
    Ответить
    RUSTY8
    1437999550
    похоже все идет ктому ДиМа в парижский мешок кефирный мешок кинет/подкинет пожилую истеричку в муму итог муму со своими ненужными покупками в экваторе сезоне будет опять 7-8 вандала громко уволят как в 2003 из барсы кефирные отделавшись от ненужного балласта в результате ожесточенной борьбы с вильяреалом и севильей доберутся до четвертого места катарский бсж оформит очередной внутрифранцузский требл возможно доберется до финала лч
    Ответить
    kurt_cobain
    1438004156
    Диме надо на свой прежний уровень выйти, чтобы вывести на другой уровень ПСЖ
    Ответить
    SarmatMUFC
    1438005687
    с тобой в защите никто не сможет вывести вас на уровень.
    Ответить
    Die Roten
    1438014011
    жаль ди мария в баварию не захотел.
    Ответить
    realmadrid92
    1438019958
    За сколько купили то?
    Ответить
    lexatver
    1438024007
    Ты будешь косячить, а ДиМан должен забить на один больше ))
    Ответить
    рус фан
    1438056107
    В совокупности если трансфер состоится клубы заплатят за Диму Реал 37 + МЮ 70 + ПСЖ 65= около 170 млн, это подтверждает класс и полезность игрока. ПСЖ с покупкой Димы конечно победит во Франции, но вот что бы ЛЧ взять надо еще Агуэро что ли купить если Буратино свалит.
    Ответить
    Marchen
    1438065237
    Состав в порядке
    Ответить
    ologreds
    1694997532
    numo436928
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+