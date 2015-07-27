Давид Луис: «Ди Мария поможет нам выйти на новый уровень»

Защитник «ПСЖ» Давид Луис поделился мнением о возможном трансфере в парижский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии. Сегодня аргентинец должен пройти медобследование в парижском клубе.

«Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, а Ди Мария — тот игрок, который сможет вывести нас на новый уровень. Ди Мария — один из трeх лучших вингеров в мире, он быстр, техничен, играет на команду, при этом зная, как решать исходы матчей самостоятельно. Он умеет пасовать и забивать.

Мы играли вместе в «Бенфике», когда были ещe совсем молоды. Анхель — мой друг, и он мне очень нравится», – приводит слова Луиса Goal.