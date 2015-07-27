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    Терри: «За Моуриньо все отдам»

    Защитник лондонского «Челси» Джон Терри рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Жозе Моуриньо, информирует Goal.com.
    «Играя в основном составе, я не воспринимаю это как должное и обязательное. Наставник сказал прямо: буду на поле до тех пор, пока буду в форме. После того будет выступать кто-то другой. У нас с Моуриньо честные взаимоотношения. Не сомневаюсь, что он доверяет мне. Хочу ему отплатить за него. Я все отдам за Жозе, он мне как отец», – заявил Терри.

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    Источник: Goal.com

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    27.07.2015 11:49
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    Комментарии (19)
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    Kano
    1438004548
    Хоть бы завершай в Челси.
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    Aristokrat44
    1438005391
    молодец
    Ответить
    KoValery
    1438006436
    Для Жозика игроки - пешки. Жертвует не задумываясь. При нем Терри в Челси ожидает такой же бесславный конец, как и Лэмпарда
    Ответить
    arsen09
    1438008994
    Молодец ! Такие и должны быть отношения тренера с игроком !
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    escudete
    1438009525
    норм тренер
    Ответить
    Die Roten
    1438013941
    а жозе за терри хоть что нибудь отдаст?))
    Ответить
    wodota
    1438014514
    И Ахада нанимают, Прямо раком выставляют.
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    Zloi iron
    1438021398
    Красаучик
    Ответить
    RMUKMU
    1438022984
    В этом сезоне Зума выбьет Терри из основы. Хотя, с другой стороны - Терри вечен.
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    ologreds
    1694997532
    numo436921
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