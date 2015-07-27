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    Гранквист: «Спартак» сыграл лучше и потому победил»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог воскресному матчу второго тура РФПЛ против московского «Спартака» (0:1), информирует Sportbox.ru.
    «Признаться, была просто плохая игра. Мы провели матч не так, как должны были. Не защищались, не атаковали вместе. Соперник сыграл лучше и победил. Не считаю, что мы недооценили оппонента. Знали, что будем противостоять одной из сильнейших команд страны, настраивались. «Спартак» действовал остро, создавал моменты, один из которых был реализован. Следующая игра у нас со «Слованом». Ничего не знаю про команду кроме того, что они во втором раунде квалификации Лиги Европы прошли клуб из Дублина», – сказал швед.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sportbox.ru

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    27.07.2015 10:22
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    Комментарии (15)
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    Genchik92
    1437983475
    Бомбардир где статистика ?
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    112910415
    1437985446
    с такой игрой далеко не уйти!
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    ABir
    1437986827
    Все верно: игра со Спартаком в прошлом. Надо настраиваться на матч со Слованом.
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    Alik KGZ
    1437989159
    Удачи быкам в матче со слованом желаю,особенно Диканю!!! Большое увадение этому вратарю)))
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    KoValery
    1437990465
    Все правильно сказал. Успеха в ЛЕ
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    Luter Red
    1437998465
    Все по делу!!!
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    REDAT
    1438011132
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    Диктор
    1438015072
    Хоть один из быков объективен.
    Ответить
    Касимыч
    1438175265
    Норм мужик.
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    ologreds
    1694997534
    numo436914
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