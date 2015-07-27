Гранквист: «Спартак» сыграл лучше и потому победил»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог воскресному матчу второго тура РФПЛ против московского «Спартака» (0:1), информирует Sportbox.ru.
«Признаться, была просто плохая игра. Мы провели матч не так, как должны были. Не защищались, не атаковали вместе. Соперник сыграл лучше и победил. Не считаю, что мы недооценили оппонента. Знали, что будем противостоять одной из сильнейших команд страны, настраивались. «Спартак» действовал остро, создавал моменты, один из которых был реализован. Следующая игра у нас со «Слованом». Ничего не знаю про команду кроме того, что они во втором раунде квалификации Лиги Европы прошли клуб из Дублина», – сказал швед.
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