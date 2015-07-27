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Бубнов: «Локомотив» проиграет «Анжи»

27 июля 2015, 09:42
33

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на понедельничный матч второго тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и московским «Локомотивом», сообщает Sportbox.ru.
«Игра с «Локомотивом» для Юрия Семина принципиальная, да и в принципе проигрывать второй раз подряд на своем поле нельзя. Рискну, поставив на непростую победу хозяев. Прогноз: 1:0», - сказал Бубнов.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Анжи
Комментарии (33)
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112910415
1437979733
рискну согласиться с оракулом
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Alex-96
1437980623
Ну значит Локо точно победит! Если уж \"великий теоретик\" напрогнозировал...
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zra78
1437985020
ЛОКО 2-0 их дёрнет
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Руслан0564
1437988497
Вперед АНЖИ
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CHECHEN 95®
1437988996
Удачи вам братья, надеюсь Анжи выиграет сегодня!
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777БАРС52
1437989574
Палыч всегда будет отбирать у Локо очки! а с такой командой , как Анжи, могу предположить счет 3:1. Палычу есть , что доказывать! Лучшей мотивации не придумать. Болельщики Локо со стажем поймут меня.
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Alex2712
1437989780
Братьев тут у меня нет, конечно, но победы желаю Кавказу!!! Ненавижу лохомотных с их убогим, неинтресным футболом
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FENNNNN
1437990834
Локо выиграет черноту
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eugen-han
1437997351
пожалуй соглашусь,и более того скажу,что локомотиву и краснодару в этом сезоне ловить нечего в ПЛ - разве только закрепиться в середине турнирной таблице.
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Valar Morghulis
1437998289
Когда же РФПЛ избавиться от позора российского футбола в виде терега и онжи. Локомотиву победы. Вся страна будет болеть за вас. Удачи.
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