Бубнов: «Локомотив» проиграет «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на понедельничный матч второго тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и московским «Локомотивом», сообщает Sportbox.ru.

Юрия Семина принципиальная, да и в принципе проигрывать второй раз подряд на своем поле нельзя. Рискну, поставив на непростую победу хозяев. Прогноз: 1:0», - сказал Бубнов.



«Игра с «Локомотивом» дляпринципиальная, да и в принципе проигрывать второй раз подряд на своем поле нельзя. Рискну, поставив на непростую победу хозяев. Прогноз: 1:0», - сказал Бубнов. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!