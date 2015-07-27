Бубнов: «Локомотив» проиграет «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на понедельничный матч второго тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и московским «Локомотивом», сообщает Sportbox.ru.
«Игра с «Локомотивом» для Юрия Семина принципиальная, да и в принципе проигрывать второй раз подряд на своем поле нельзя. Рискну, поставив на непростую победу хозяев. Прогноз: 1:0», - сказал Бубнов.
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Источник: Sportbox.ru