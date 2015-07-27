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    Ловчев: «У Дзюбы сейчас конфетно-букетный период»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
    «Роль Дзюбы я бы сейчас определил как «участвует буквально во всем». Он на своем месте, ему доверяет тренер и команда, он борется за мячи, скидывает, сам угрожает. Пересмотрите первый гол в матче с «Уралом», ведь Артем хорошо открылся, в касание принял мяч и просто классно пробил в дальний угол. Казалось, что Артем проиграет конкуренцию Хосе Саломону Рондону, но вот вам лимит. Получил шанс и им воспользовался. А если бы был другой лимит, сидел бы Дзюба на лавке и вокруг бы только и говорили: ну, Рондон что-то не очень, но Дзюба-то еще хуже. А тут совершенно другой вариант.
    Есть, правда, одно но. Артем такой игрок, которому нужно постоянно доказывать, чтобы у него зудело внутри. Так было в арендах, сейчас вот так в «Зените». Такой конфетно-букетный период, и хочется, чтобы Дзюба не менялся. Доказывать-то нужно прежде всего самому себе. И для Дзюбы очень хорошо, что сейчас из-за лимита Данни потерял место в составе, потому что Олег Шатов играет немного в другой манере. Португалец частенько сам доставляет мяч к штрафной, подтаскивает его туда. А вот Шатов старается это делать через пас, ищет партнеров. И Артем открывается, у него много мяча, что всегда в плюс», – сказал эксперт «Советского спорта».

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    Источник: «Советский спорт»

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    27.07.2015 08:17
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    Комментарии (22)
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    Kurtd
    1437980151
    Сезон длинный.Посмотрим.
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    n272nm
    1437989310
    Ловчев во все красе. Как обычно бредит. Данни сидел на лавке из-за травмы. Это раз. Во-вторых и Шатов и Данни спокойно уживались на поле. Единственное с чем соглашусь, так это с тем. что Рондон сидит на лавке из-за лимита. Но я могу сказать, что Дзюба не хуже Рондона. Во всяком случае, пока не хуже. Соломон далеко не в каждом матче забивал чем бесил уважаемую публику невероятно. Я не хочу петь дифирамбы Дзюбе, но как написали ниже, в Ростове и Краснодаре Артем показывал неплохой футбол. Более того, очень хочется верить, что Дзюба будет не хуже Погребняка, как минимум. Ну и насчет букетно-конфетного периода Ловчев несет фигню. Дзюба сейчас имеет прекрасный шанс выиграть чемпионство. Какой еще стимул нужен?! Более того, Зенит играет в ЛЧ и у Дзюбы есть стимул рвать жилы, что бы показать, что он не хуже Рондона. Сплошной стимул вокруг. Это не считая того, что Артем вырвался из мяса, где ему не светило ничего, про определению. А тут у него в напарниках высококлассные мастера, которыми в свинарне и других командах и не пахло. Достаточно только Халка с Данни упомянуть.
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    Valar Morghulis
    1437998501
    Ну артемка, жди привет на Открывашке.
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    KoValery
    1438005335
    Надеюсь, вираж еще устроит ему медовый месяц и расцелует Дзюбу в зюбы
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    magnum3000
    1438018542
    Очень не плохо себя показал Артём в последнем матче!
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    рус фан
    1438037712
    Гол Дзюбы очень неплохой, открывание, прием, удар, все на уровне. Считаю нам питерцам повезло что мы вовремя бесплатно подписали этого хорошего 26-летнего форварда, надеюсь Артем будет еще прогрессировать и забьет в этом сезоне в РПЛ голов 15-20.
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    rado33
    1438078768
    Я ожидал худшего от Дзюбы в связках Зени,но хоть так пока.
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    skainet
    1438086223
    ну впринципе во многом можно согласится ...но Данни не играет из за травмы вообще то ))
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    Levadia
    1438098600
    Про лимит в точку,а так ощущение,что Ловчев про футбол от бабок у подьезда узнаёт.
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    ologreds
    1694997534
    numo436900
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