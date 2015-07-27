Ловчев: «У Дзюбы сейчас конфетно-букетный период»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
«Роль Дзюбы я бы сейчас определил как «участвует буквально во всем». Он на своем месте, ему доверяет тренер и команда, он борется за мячи, скидывает, сам угрожает. Пересмотрите первый гол в матче с «Уралом», ведь Артем хорошо открылся, в касание принял мяч и просто классно пробил в дальний угол. Казалось, что Артем проиграет конкуренцию Хосе Саломону Рондону, но вот вам лимит. Получил шанс и им воспользовался. А если бы был другой лимит, сидел бы Дзюба на лавке и вокруг бы только и говорили: ну, Рондон что-то не очень, но Дзюба-то еще хуже. А тут совершенно другой вариант.
Есть, правда, одно но. Артем такой игрок, которому нужно постоянно доказывать, чтобы у него зудело внутри. Так было в арендах, сейчас вот так в «Зените». Такой конфетно-букетный период, и хочется, чтобы Дзюба не менялся. Доказывать-то нужно прежде всего самому себе. И для Дзюбы очень хорошо, что сейчас из-за лимита Данни потерял место в составе, потому что Олег Шатов играет немного в другой манере. Португалец частенько сам доставляет мяч к штрафной, подтаскивает его туда. А вот Шатов старается это делать через пас, ищет партнеров. И Артем открывается, у него много мяча, что всегда в плюс», – сказал эксперт «Советского спорта».
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!