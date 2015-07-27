Бышовец: «Виллаш-Боаш позволяет себе некорректное поведение»

Заслуженный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал поступок главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша не отпустить игрока команды Халка на предварительную жеребьевку Чемпионата мира — 2018, куда бразилец был приглашен оргкомитетом.





«Для большинства людей чемпионат мира проходит лишь раз на их веку в их стране. Это грандиозное событие. Участие в жребии Халка только добавило бы авторитета и России, и «Зениту». Поэтому отказ отпускать бразильца в Константиновский дворец – часть некорректного поведения, которое Виллаш-Боаш позволяет себе все чаще. То португалец делает категоричные заявления в спину решению ужесточить лимит и пытается ставить нашему футболу диагнозы, то отменяет уже проанонсированное участие Халка в жеребьевке, то пытается прикрываться от критики победой в чемпионате России. Хотя при таких финансовых возможностях и наличии футболистов высокого международного уровня это вовсе не великое достижение, а необходимый минимум. Звали Виллаш-Боаша в «Зенит» не только для этого, а для успехов в еврокубках, в первую очередь – в Лиге чемпионов. Но их португалец не добился», – сказал Бышовец изданию «Спорт-Уикэнд». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!