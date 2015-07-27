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    • Бышовец: «Виллаш-Боаш позволяет себе некорректное поведение»

    Бышовец: «Виллаш-Боаш позволяет себе некорректное поведение»

    Заслуженный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал поступок главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша не отпустить игрока команды Халка на предварительную жеребьевку Чемпионата мира — 2018, куда бразилец был приглашен оргкомитетом.
    «Для большинства людей чемпионат мира проходит лишь раз на их веку в их стране. Это грандиозное событие. Участие в жребии Халка только добавило бы авторитета и России, и «Зениту». Поэтому отказ отпускать бразильца в Константиновский дворец – часть некорректного поведения, которое Виллаш-Боаш позволяет себе все чаще. То португалец делает категоричные заявления в спину решению ужесточить лимит и пытается ставить нашему футболу диагнозы, то отменяет уже проанонсированное участие Халка в жеребьевке, то пытается прикрываться от критики победой в чемпионате России. Хотя при таких финансовых возможностях и наличии футболистов высокого международного уровня это вовсе не великое достижение, а необходимый минимум. Звали Виллаш-Боаша в «Зенит» не только для этого, а для успехов в еврокубках, в первую очередь – в Лиге чемпионов. Но их португалец не добился», – сказал Бышовец изданию «Спорт-Уикэнд».

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    27.07.2015 07:22
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    Комментарии (25)
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    Krasnodar 123
    1437982003
    Вот до чего дошло Пацаки Чекланам на голову сели!
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    caravanbashi
    1437985134
    Игрой Порто португальца все восхищались, а Червиченко говорил, что АВБ лучше Моуриньо, так что если в Зените играют инвалиды, это не вина Вилаша Боуша.
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    hiv85
    1437989371
    анатоле, он же светоч российского футбола, хочет подсидеть андрюшку, но физ-рук попался с норовом. лимит - зло, а диагноз давно известен.
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    kolpino08
    1437990066
    Бышовец иногда такой Бышовец... как можно принимать лимит за несколько дней до начала чемпионата, если до этго обсуждали и обещали совсем другой формат? как относится к этому тренеру, который строит команду? Не отпустил Халка? Это решение может принять только тренер. Это его решение. Что-то я не увидел на лице Халка расстройства по этому поводу.
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    vrossiinetfutbola
    1437999485
    жаба душит Бышовца
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    somn
    1438004834
    Халк прежде всего футболист, и очень высоко оплачиваемый. Произошла накладка: жеребьёвка и матч. При всём уважении к Бышовцу, он не прав.
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    footlover
    1438004849
    Завидует Бышовец, разве не видно?
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    footlover
    1438004926
    Завидует Бышовец, разве не видно?
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    Nikola45
    1438096272
    Анатолий Бышовец много добился в ЛЧ! От этого он и ругает колегу! Беда! Нелюбят нас в Московии ))
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    ologreds
    1694997534
    numo436895
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