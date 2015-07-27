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    Ван Гаал: «Трансфер Роналду в «МЮ» невозможен»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал откровенно заявил, что переход игрока мадридского «Реала» Криштиану Роналду в его команду невозможен, информирует Goal.com.
    «Нам нужно добавить творчества в атаку. Если есть возможность усилить состав за адекватные деньги, то надо ею пользоваться. Роналду? Его трансфер нереально провести, у нас есть определенная финансовая ведомость, которой мы должны соответствовать. Нам нужно искать таких футболистов, как Эден Азар, Серхио Агуэро, Виллиан, Оскар. Нам нужно с ними конкурировать. Убежден, что некоторые наши соперники будут использовать против нас оборонительную тактику, а без креативных футболистов ей не противостоять. К нам пришли Бастиан Швайнштайгер, Мемфис Депай, Морган Шнейдерлин, Маттео Дармиан, но этого недостаточно», – заявил голландец.

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    Источник: Goal.com

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    27.07.2015 07:15
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    Комментарии (25)
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    Genri 100
    1437999872
    Да МЮ и не собирался его покупать,это только на этом сайте,сами распускают слухи,а потом их опрвергают,смех да и только)))
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    Jaka RM
    1438000012
    Хоть какая та хорошая новость для Реала...
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    DavideSanton
    1438003716
    Не знаю как азары, но как минимум молодые вилианы в команде уже есть. Покупать атакующих пока не надо. Разве что цн на банку, и то не уверен.
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    kurt_cobain
    1438004296
    Но этого недостаточно, нужно, чтобы и другой тренер пришел...
    Ответить
    AlexanderP622
    1438044871
    Да и про нового тренера не забудь философ.
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    Павлюченко 13
    1438065545
    Опять чего-то не хватает...
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    ManUtd4
    1438095592
    Разве что в МЛС или Катар/Эмираты.
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    рус фан
    1438130374
    МЮ избавился от двух основных ц/ф теперь на их место надо обязательно пригласить хотя бы одного топ напа.
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    s_u_a_r_e_z__(9)
    1438524657
    Да и ненадо он ненужен в МЮ это кристинке уж 30
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    ologreds
    1694997534
    numo436894
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