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    Кечинов: «Краснодар» не знал, как играть против «Спартака»

    Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями после воскресного матча красно-белых в рамках второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
    «Спартак» выглядел очень прилично. Скажу больше: если раньше в последних играх с «Краснодаром» мне было за команду стыдно, и счет был разгромным, и сама игра «Краснодара» была спартаковской, то сейчас все вернулось: «Спартак» играл так, как нужно! Это радует! Видно, что команда движется в нужном направлении. Самое главное – не успокаиваться. Показалось, что «Краснодар» не знает, как играть против «Спартака», – заявил Кечинову агентству «Р-Спорт».

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    Источник: Р-Спорт

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    27.07.2015 01:29
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    Комментарии (8)
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    Диктор
    1437953727
    Факт.
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    ИгорьФил71
    1437956843
    точно!
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    ABir
    1437968198
    Всё так. Жаль, что в концовке подустали. Но может это просто жара сказалась. Во всяком случае работать еще есть над чем, но вектор развития выбран верный.
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    112910415
    1437970108
    Краснодар банально не готов к началу сезона!
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    Serjoga
    1437979537
    Краснодар, судя по 2 играм, вообще не знает что делать с мячом у ворот соперника!
    Ответить
    Krasnodar 123
    1437981696
    Уважаемый товарищ Кечинов, знать как играть против Спартака было совсем не обязательно, надо просто играть. Бороться за каждый мяч на каждом участке поля, отдавать точный пас партнеру. Все это делать качественно и быстро, а не жевать сопли извините на поле, как это делал вчера Краснодар. Команда к сезону не готова, Кононов вам двойка с минусом и всей команде так же .
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    nahan
    1437992449
    Краснодар плохо играл и в предсезонке, а со Спартаком проблем не стало меньше. Кононову придется поломать голову.
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    ologreds
    1694997536
    numo436885
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