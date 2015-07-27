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    Ван Перси за три года получит в Турции 47 млн фунтов

    Английское издание «Дэйли Стар» сообщает, что новоиспеченный турецкого «Фенербахче» Робин Ван Перси за время действия трехлетнего контракта с клубом получит в качестве зарплаты 47,4 миллиона фунтов. Голландец уже получил 4 миллиона фунтов за сам факт подписания контракта.
    Напомним, футболист переехал в Турцию из «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Daily Star

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    27.07.2015 01:17
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    Комментарии (13)
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    ШкендербеуЧоп49
    1437967148
    ненужные турецкие понты
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    112910415
    1437970031
    это обеспечит ему приемлемый уровень жизни
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    Аvi-8
    1437971356
    Какая то, нереальная сумма.
    Ответить
    Karshyga
    1437972042
    ПЗДЦ!!! Одна его подпись стоит 4 млн!!!
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    spartacus333
    1437973962
    не верьте этому. таких денег даже месси с роналдо не получают. я сам читал в других английских газетах, что у него зарплата там чуть больше 4 миллионов. похоже тот, кто переводил статью, зарятую не туда поставил или наоборот, решил сенсацию сделать и подогреть интерес к новому сайту. глупость.
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    spartacus333
    1437974090
    скажем, 4.74 миллиона евро это реальные деньги, которые он по контракту будет получать.
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    No problem
    1437977032
    47,4 лямов? Мля.... бомбардир, [Соблюдайте правила] свои почки
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    FRZZ
    1437986933
    Что-то спутали..
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    nahan
    1437991986
    Финансы решают всё или почти всё.
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    ologreds
    1694997536
    numo436883
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