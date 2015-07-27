Ван Перси за три года получит в Турции 47 млн фунтов

Английское издание «Дэйли Стар» сообщает, что новоиспеченный турецкого «Фенербахче» Робин Ван Перси за время действия трехлетнего контракта с клубом получит в качестве зарплаты 47,4 миллиона фунтов. Голландец уже получил 4 миллиона фунтов за сам факт подписания контракта.





Напомним, футболист переехал в Турцию из «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!