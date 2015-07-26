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    Мостовой: «На месте Виллаш-Боаша может сидеть любой»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил недоумение о том, почему сильнейшими тренерами РФПЛ являются Леонид Слуцкий и Андре Виллаш-Боаш.
    «Почему мы ограничиваемся только одним кандидатом на пост главного тренера сборной? Почему только Слуцкий, у которого вообще-то контракт с ЦСКА? Почему все решили, что он сильнейший тренер России последних лет? С этим согласны не все. А рулевой «Зенита» Виллаш-Боаш – сильный специалист? На его месте может сидеть любой и не опускаться ниже второго-третьего места. С таким-то составом команды... А как он выступает в Европе, мы все видим», – заявил Мостовой в эфире «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 23:28
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    Комментарии (34)
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    Payet
    1437974687
    Все правильно сказал!
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    spartacus333
    1437975241
    у мостового конечно же зависть прет аж из ушей, но в отношении авб он прав. тренер посредственный, не более. уверен, что теже слуцкий с аленичевым выше будут.
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    neveldomha
    1437977849
    У Санька критические дни.
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    Genario
    1437978798
    Саша, ждем тебя у тренерского мостика и тогда посмотрим на твои результаты.
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    Serjoga
    1437979671
    Сказано по делу!
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    Олли Кан
    1437984961
    все по делу
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    nahan
    1437991073
    Мостовой сказал то, что мы все знаем...
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    eugen-han
    1437997735
    абсолютно-верное замечание.....
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    Stileff
    1438013216
    ну вообще в общении вопрос был о другом... автор новости выдрал несколько предложений из того, что сказал Мостовой. Мостового спросили считает ли он Слуцкого лучшим тренером России. На что он сказал как вы мне предлагаете это оценить и привел пример своих рассуждений. Он выражал недоумение адресованным ему вопросом, а не по работе Слуцкого и Боаша.
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    ologreds
    1694997536
    numo436874
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