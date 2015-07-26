Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «МЮ» заплатит за Педро 32,5 млн евро

    Как сообщает итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери в своем «твиттере», нападающий испанской «Барселоны» Педро в скором времени перейдет в английский «Манчестер Юнайтед» за 32,5 миллиона евро. Вероятнее всего, сделка случится после 11-го августа, то есть уже после матча за Суперкубок Европы, где каталонцы сыграют с «Севильей».
    В прошлом сезоне Примеры футболист провел 35 матчей и забил 6 раз.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии (26)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ruslan3132
    1437943594
    странный выбор..и не сказать что молод, и не сказать что усилит топ-клуб. За игрока замены отдавать 32 ляма...
    Ответить
    RMUKMU
    1437944918
    Твит Танкреди Палмери = оффициальное подтверждение через пару дней.
    Ответить
    Тот еще Бобер
    1437953460
    Педро отличный футболист, но подойдет ли он под английский футбол - большой вопрос
    Ответить
    95-shishani-95
    1437961494
    Не могу терпеть его!(не в обиду никому)
    Ответить
    Lionel Messi-10
    1437961719
    Неужели Педро собрался на понижение? Но его можно понять, в мю хоть играть будет постоянно в основе.
    Ответить
    Gold Orda
    1437969563
    Пусть остается в своей балетной школе. АПЛ ему не по зубам. Даже в товарке умудрился картинно падать. Зачем лавочнику столько платить, когда молодежь не хуже.
    Ответить
    nahan
    1437990697
    Хороший вариант для Педро.
    Ответить
    070maks
    1438009825
    Пошёл на понижение, ради игровой практики
    Ответить
    TheDDS
    1438027784
    Нормально
    Ответить
    ologreds
    1694997536
    numo436867
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+