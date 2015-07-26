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    Аленичев: «Спартак» превосходил «Краснодар»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал воскресную победу своей команды в матче второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
    «Моя команда превосходила соперника. Организованно сыграли в обороне, не дав создать «Краснодару» практически ни одного момента, у которого мощный атакующий потенциал. Но меня беспокоит наша реализация. Три гола надо было забивать. Отрадно, что ребята сыграли в воскресенье друг за друга. Наши три очка закономерны. До идеала все равно работать и работать. Надо всегда совершенствоваться», – заявил специалист.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 22:24
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    Комментарии (28)
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    Диктор
    1437939678
    Смотрелось что в концовке Спартак подсел-хотя думаю команда просто играла на удержания счета.А зря конечно,очень шаткое преимущество -один мяч.
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    бомжит
    1437939850
    ну все теперь то точно спам не упустит титул если только уфа не помешает с перепугу
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    Диктор
    1437940711
    Вообще не понимаю торсиду Зенита которая тут пиариться.Два матча-за которых объктивным болельщикам должно быть стыдно.Зато сколько зависти сейчас-жаль вас.
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    sir_Alex
    1437940909
    Особенно в первом тайме. Реализация побводит
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    343443
    1437940956
    обидно за краснодал
    Ответить
    343443
    1437940983
    обидно за краснодар
    Ответить
    stavr74
    1437941048
    троли в уныние сегодня ))
    Ответить
    112910415
    1437967414
    в основном -да, и это радует!
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    nahan
    1437990464
    Хорошая работа Аленичева.
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    ologreds
    1694997536
    numo436866
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