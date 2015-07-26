Аленичев: «Спартак» превосходил «Краснодар»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал воскресную победу своей команды в матче второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
«Моя команда превосходила соперника. Организованно сыграли в обороне, не дав создать «Краснодару» практически ни одного момента, у которого мощный атакующий потенциал. Но меня беспокоит наша реализация. Три гола надо было забивать. Отрадно, что ребята сыграли в воскресенье друг за друга. Наши три очка закономерны. До идеала все равно работать и работать. Надо всегда совершенствоваться», – заявил специалист.
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