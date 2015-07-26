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    Кононов: «По всем выкладкам мы переиграли «Спартак»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился впечатлениями от воскресного матча второго тура РФПЛ против московского «Спартака» (0:1).
    «Ничего особенного не случилось. Проиграли матч, но все впереди. Ребята согласны с этим. Обнадеживает, что второй тайм провели хорошо. По игре же мы абсолютно не проиграли. По всем технико-тактическим выкладкам мы оказались лучше «Спартака». Создали больше моментов, но не забили», – подытожил наставник.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 22:14
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    Комментарии (32)
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    Диктор
    1437945931
    Фантаст.
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    ИгорьФил71
    1437956707
    ахахаааа!!! завтра Бубнов тебе даст расклад ттд!спустись на землю!!!
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    Masimobelini
    1437959681
    Спартачи уже в оргазме от первой победы в чемпе. Не мешайте им...вторая будет не скоро! )))
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    112910415
    1437967272
    не впечатлили пока
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    Chuyskiy Spartanec
    1437973358
    Выкладки :))) Чего несешь то, Конон???
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    igoryan85
    1437973384
    Кононов походу дела другую игру смотрел, за исключением последних 10 мнут Краснодар весь матч отбивался, совершенно ничего не показал, заслуженная победа Спартака. Удачи Аленю!
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    Marchen
    1437975430
    заcрали животные экспресс
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    Krasnodar 123
    1437982587
    Вчерашняя игра Краснодара относится к категории позорных. Команда к сезону не готова проявила безволие, безразличие к результату, наплевательское отношение к болельщикам и руководству клуба, которые по их словам из штанов выпрыгивают, что бы завлечь зрителей.Зрители вчера были игры и самоотдачи нет.
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    nahan
    1437990411
    Спартак выглядел уверенно, а краснодарцы допускали массу ошибок.
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    ologreds
    1694997536
    numo436865
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