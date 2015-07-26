Кононов: «По всем выкладкам мы переиграли «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился впечатлениями от воскресного матча второго тура РФПЛ против московского «Спартака» (0:1).
«Ничего особенного не случилось. Проиграли матч, но все впереди. Ребята согласны с этим. Обнадеживает, что второй тайм провели хорошо. По игре же мы абсолютно не проиграли. По всем технико-тактическим выкладкам мы оказались лучше «Спартака». Создали больше моментов, но не забили», – подытожил наставник.
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