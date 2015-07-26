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    • Дмитрий Комбаров: «У нас стало много «стеночек», игры на третьего»

    Дмитрий Комбаров: «У нас стало много «стеночек», игры на третьего»

    Футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поведал о тактических изменениях, которые затронули команду с приходом нового главного тренера Дмитрия Аленичева.
    «Заметно, что у нас стало много «стеночек», игры на третьего. Нет диагоналей от защитников на нападающих, тренер требует постоянно выходит низом. Если получается на тренировках, то должно получаться и в играх. По обороне с нами больше работает тренер Дмитрий Ананко, проводит отдельные занятия для защитников. Главный же тренер обучает и атакующих, и обороняющихся футболистов», – рассказал футболист.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 21:14
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sir_Alex
    1437936052
    "...тренер требует постоянно выходит низом" - это как?
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    112910415
    1437937187
    ну да
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    KoValery
    1437938979
    Давайте уже спартаковский футбол. Соскучились по нему
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    Masimobelini
    1437959785
    А все вокруг такие тупые и не изучат вашу "новую" игру ... надейтесь ))) стеночки ,прям панацея и путь ко всем вершинам )))
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    ologreds
    1694997537
    numo436858
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