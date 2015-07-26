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    «Барселона» хочет подписать с Адриано новый контракт

    Испанская «Барселона» предложила своему защитнику Адриано новый контракт. Срок нового соглашения составляет три года. В сохранении футболиста заинтересован лично главный тренер каталонцев Луис Энрике, сообщает издание «El Mundo Deportivo».
    Напомним, что в течение текущей недели появлялась информация о почти состоявшемся переходе Адриано в итальянскую «Рому».

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    Источник: Mundodeportivo

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    26.07.2015 20:40
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    Комментарии (4)
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    sir_Alex
    1437936304
    Так в чём же дело?
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    Мишель Каппель
    1437938028
    Превосходный футболист. Никогда игру Барсы не портил.
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    nahan
    1437990059
    Конечно, универсальный игрок, очень полезный.
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    ologreds
    1694997537
    numo436855
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