Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Спартак» провел автограф-сессию в Краснодаре

    Московский «Спартак», который в воскресенье проведет в Краснодаре матч второго тура РФПЛ против одноименного клуба, организовал автограф-сессию для местных поклонников красно-белых. В ней приняли участие главный тренер молодежной команды клуба Владимир Бесчастных и участники недавнего Евро-U19 – вратарь Антон Митрюшкин и защитник Александр Лихачев.
    Матч «Краснодар» – «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. На «Бомбардире» вы можете заказать видеотрансляцию матча или ограничиться текстовым репортажем в исполнении Андрея Ерофеева.


    Фото: «Чемпионат.ком».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    серИт
    1437927268
    [ Соблюдайте правила]
    Ответить
    pereletnii
    1437934137
    А автографы брали спартачи из основы?
    Ответить
    sir_Alex
    1437943992
    Удачно получилось
    Ответить
    ologreds
    1694997537
    numo436848
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+