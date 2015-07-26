Жозе Моуриньо: «Когда Абрамович стал владельцем «Челси», клуб купил титул»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью посетовал на конкурентов «аристократов», которые тратят на приобретения футболистов огромные суммы. Португалец отметил, что таким образом соперники «Челси» пытаются «купить» чемпионство.











«Когда мистер Абрамович только стал владельцем «Челси», клуб фактически купил титул. Я имею в виду, что мы выиграли его за счeт инвестиций и дорогостоящих покупок футболистов. А теперь купить чемпионство пытаются соперники «Челси». Это пытается сделать каждый из них. Мы постараемся побороться за титул и снова стать чемпионами без больших финансовых вливаний», — цитирует Моуринью Sky Sports. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!