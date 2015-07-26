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    • Жозе Моуриньо: «Когда Абрамович стал владельцем «Челси», клуб купил титул»

    Жозе Моуриньо: «Когда Абрамович стал владельцем «Челси», клуб купил титул»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью посетовал на конкурентов «аристократов», которые тратят на приобретения футболистов огромные суммы. Португалец отметил, что таким образом соперники «Челси» пытаются «купить» чемпионство.

    «Когда мистер Абрамович только стал владельцем «Челси», клуб фактически купил титул. Я имею в виду, что мы выиграли его за счeт инвестиций и дорогостоящих покупок футболистов. А теперь купить чемпионство пытаются соперники «Челси». Это пытается сделать каждый из них. Мы постараемся побороться за титул и снова стать чемпионами без больших финансовых вливаний», — цитирует Моуринью Sky Sports.

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    Источник: Skysports

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    26.07.2015 11:45
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    Комментарии (31)
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    nahan
    1437920889
    Время покажет...
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    kinderpingui
    1437924886
    Кому кому, а уж точно не моуру жаловаться по этому поводу. Да и вообще есть финансовый фер плей. Так что не чего ссать.
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    DXTK
    1437929762
    Золотые слова Моуринью, главное что сказаны во время.
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    112910415
    1437930210
    такие времена
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    Sanja68
    1437933421
    время челси-закончилось
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    caravanbashi
    1437935945
    Ей богу он не мог такого сказать, потому что Маур не глуп.
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    vovinho11
    1437939583
    Вряд ли это говорил Моуриньо
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    kkomov
    1437943500
    очень похоже на слова физрука.
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    Garri98
    1437959924
    Гудок то дымит у клоуна.
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    ologreds
    1694997539
    numo436826
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