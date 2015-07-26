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    «Реал» отклонил 120-миллионное предложение «ПСЖ» по Роналду

    «ПСЖ» этим летом пытался приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Испанский клуб отклонил предложение парижан о трансфере португальца в размере 120 млн евро.

    После того, как УЕФА ослабил ограничения французского клуба в плане трат, Qatar Investment Authority был готов выделить необходимые деньги на трансфер.

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи встретился с главой «Реала» Флорентино Переса, который указал на то, что в контракте Роналду прописана сумма отступных в размере миллиарда евро

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    Источник: AS

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    26.07.2015 10:52
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    Комментарии (22)
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    nahan
    1437920407
    Рекордная заявка.
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    ЮнДу77
    1437926292
    роналду полне стоит этих денег
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    Павлюченко 13
    1437928566
    Правильно сделали!
    Ответить
    112910415
    1437930295
    капля камень точит!
    Ответить
    goalaktika
    1437939975
    Мир сошел с ума. . . . Хотя нет, люди сошли с ума
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    Protosser
    1437975384
    В следующем году будут предлагать 80. Но перес еще попродает футболчки..
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    _____MAKC_____
    1438158104
    Не стоит он таких денег, хотя там лучше чем мы считают, значит знают в чем моржа...
    Ответить
    Davo7
    1438172326
    Мечтать не вредно для ПСЖ...в следующем году будут предогать 130-миллионов ))
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    Baur1989
    1438497437
    Нашу Рону некому недаем
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    ologreds
    1694997539
    numo436818
    Ответить
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