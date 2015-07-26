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    • Моуриньо: «Возможно, мы проведeм пару матчей чемпионата Англии в США».

    Моуриньо: «Возможно, мы проведeм пару матчей чемпионата Англии в США».

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказ о варианте проведения несколько домашних игр чемпионата Англии в США. Наставник «аристократов» был поражен посещаемостью матчей Международного кубка чемпионов.

    «Возможно, когда «Стэмфорд Бридж» закроют на пару лет для реконструкции, мы проведeм пару матчей чемпионата Англии в США. Думаю, что 60 с лишним тысяч болельщиков на товарищеском матче — это ненормально. Фанаты добавили матчу атмосферы, за что им большое спасибо», — цитирует Моуринью Goal.соm.
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    Источник: Goal.com

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    26.07.2015 10:16
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    Комментарии (13)
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    NEOn13
    1437895457
    смешно )))
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    Timmi-80
    1437895878
    Может переехать совсем?
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    My_Liverpool
    1437896035
    Дибилизм
    Ответить
    dima090887
    1437896547
    Оригинально!
    Ответить
    Stels 01
    1437896860
    Матчи АПЛ в США? Нет Моуриньо такого сказать не мог. Либо неправильный перевод, либо происки журналистов.
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    Медив
    1437900518
    О, блин. Мавр просто в своей манере поблагодарил организаторов и болельщиков за матч. Ну не интересно ему просто сказать "Спасибо", ему интересно добавить небольшого троллинга
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    Cristiano Ronaldo07
    1437904290
    Я вот,например,иду на матч псж-мю.и билеты почти все проданы.и это при том,что стадион вмещает около 61 тыс человек
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    nahan
    1437920238
    Любая бредовая идея интересна.
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    112910415
    1437934512
    свежая идея
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    ologreds
    1694997540
    numo436813
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