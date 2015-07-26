Моуриньо: «Возможно, мы проведeм пару матчей чемпионата Англии в США».

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказ о варианте проведения несколько домашних игр чемпионата Англии в США. Наставник «аристократов» был поражен посещаемостью матчей Международного кубка чемпионов.

«Возможно, когда «Стэмфорд Бридж» закроют на пару лет для реконструкции, мы проведeм пару матчей чемпионата Англии в США. Думаю, что 60 с лишним тысяч болельщиков на товарищеском матче — это ненормально. Фанаты добавили матчу атмосферы, за что им большое спасибо», — цитирует Моуринью Goal.соm.