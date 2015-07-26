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    Ван Гаал: «Я доволен игрой команды»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с «Барселоной». Встреча завершилась победой английской команды со счетом 3:1.

    «Самое главное — это баланс в действиях команды. В прошлом году мы победили действующего обладателя Лиги чемпионов — «Реал». Теперь мы победили «Барселону». Возможно, нам немного повезло, ведь мяч трижды попал в штангу. Но я доволен игрой команды.
    После перерыва, когда на поле появилась молодeжь, «Манчестер Юнайтед» показал характер. Мы создали не меньше моментов, чем «Барселона» — это мне нравится больше всего», — цитирует ван Гаала официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    26.07.2015 09:55
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    Комментарии (5)
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    Lucifer_Barca
    1437904271
    короли товарняков :))
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    nahan
    1437920111
    Для начала сезона неплохо.
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    112910415
    1437934444
    браво
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    Эльхан
    1437936745
    Я смотрел матч, не плохо отыграли, главное умеют реализовать моменты. Прошлый сезон Челси проиграли 1-0, хотя по моментам и процентам счет должен был быть намного больше в пользу МЮ.
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    ologreds
    1694997540
    numo436811
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