Ван Гаал: «Я доволен игрой команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с «Барселоной». Встреча завершилась победой английской команды со счетом 3:1.
«Самое главное — это баланс в действиях команды. В прошлом году мы победили действующего обладателя Лиги чемпионов — «Реал». Теперь мы победили «Барселону». Возможно, нам немного повезло, ведь мяч трижды попал в штангу. Но я доволен игрой команды.
После перерыва, когда на поле появилась молодeжь, «Манчестер Юнайтед» показал характер. Мы создали не меньше моментов, чем «Барселона» — это мне нравится больше всего», — цитирует ван Гаала официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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