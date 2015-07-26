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    Ван Гаал: «Роналду в «МЮ»? Не могу об этом говорить»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал отказался комментировать слухи об интересе его клуба к нападающему «Реала» Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы побить трансферный рекорд клуба и приобрести португальца.

    «Это тот вопрос, на который я не могу ответить. Мне бы хотелось высказать своe мнение, но это бы плохо отразилось на «Манчестер Юнайтед», на наших игроках, на мне самом. Даже одно сказанное слово — это слишком много, когда речь идeт о трансферных делах», — цитирует ван Гаала 101greatgoals.

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    Источник: 101greatgoals.com

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    26.07.2015 09:05
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    Комментарии (8)
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    sir_Alex
    1437891491
    За €30 млн. можно взять
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    chelz
    1437896386
    minimum ja dumaju 70 ....
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    nahan
    1437918666
    Этот трансфер вполне реален.
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    Nedved11
    1437930073
    Роналду надо менять обстановку, но что же нас тогда ждёт? опять полная гегемония Месси, так как МЮ пока выйдет на свой уровень времён Фергюсона, когда они просто рвали и метали, то пройдёт не год и не два!
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    112910415
    1437930473
    а надо поговорить!
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    ologreds
    1694997540
    numo436806
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