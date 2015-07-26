Ван Гаал: «Роналду в «МЮ»? Не могу об этом говорить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал отказался комментировать слухи об интересе его клуба к нападающему «Реала» Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы побить трансферный рекорд клуба и приобрести португальца.





«Это тот вопрос, на который я не могу ответить. Мне бы хотелось высказать своe мнение, но это бы плохо отразилось на «Манчестер Юнайтед», на наших игроках, на мне самом. Даже одно сказанное слово — это слишком много, когда речь идeт о трансферных делах», — цитирует ван Гаала 101greatgoals. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!