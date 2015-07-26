Жозе Моуринью: «Здорово, что Фалькао забил в серии пенальти»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после победы над «ПСЖ» (1:1, 6:5 по пен.) в рамках Международного кубка чемпионов прокомментировал игру новичка команды – форварда Радамеля Фалькао.

«Он не так вымотался, как другие. Команда тренируется уже десять дней, а он только два, поэтому он обладает резкостью и не устает.Здорово, что Фалькао вышел на замену и забил в серии пенальти», – отметил Моуринью.

Напомним, «Челси» арендовал Фалькао у «Монако», а в прошлом сезоне колумбиец также на правах аренды выступал за «Манчестер Юнайтед»