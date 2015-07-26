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    • Жозе Моуринью: «Здорово, что Фалькао забил в серии пенальти»

    Жозе Моуринью: «Здорово, что Фалькао забил в серии пенальти»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после победы над «ПСЖ» (1:1, 6:5 по пен.) в рамках Международного кубка чемпионов прокомментировал игру новичка команды – форварда Радамеля Фалькао.

    «Он не так вымотался, как другие. Команда тренируется уже десять дней, а он только два, поэтому он обладает резкостью и не устает.Здорово, что Фалькао вышел на замену и забил в серии пенальти», – отметил Моуринью.
    Напомним, «Челси» арендовал Фалькао у «Монако», а в прошлом сезоне колумбиец также на правах аренды выступал за «Манчестер Юнайтед»

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    Источник: Guardian.com

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    26.07.2015 08:23
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    Комментарии (6)
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    dima090887
    1437889714
    Куртуа - герой матча! А Фалькао пока не в оптимальной форме.
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    sir_Alex
    1437900529
    Просто абалдеть!
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    nahan
    1437918034
    Фалькао удачи в Челси.
    Ответить
    112910415
    1437933492
    с ума сойти!
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    Protosser
    1437976238
    "Команда тренируется уже десять дней, а он только два, поэтому он обладает резкостью и не устает" Так может - никому не тренироваться? Если от этого игроки медленные и усталые?
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    ologreds
    1694997540
    numo436802
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