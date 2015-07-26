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    В понедельник Ди Мария пройдет медобследование в «ПСЖ»

    «ПСЖ» достиг договорeнности с «Манчестер Юнайтед» о переходе во французский клуб полузащитника Анхеля Ди Марии. Сумма трансфера составит около 63 млн евро без учeта бонусов.


    Контракт футболиста может быть рассчитан на четыре или пять лет. В понедельник, 27 июля, аргентинец должен пройти медицинское обследование в «ПСЖ».
    Ранее главный тренер парижан Лоран Блан признался, что клубы ведут активные переговоры о трансфере Ди Марии.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.07.2015 08:10
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1437900553
    Удачи ему в Лиге 1
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    95-shishani-95
    1437911344
    Удачи ему в Л1! Жаль, что не в Реале!
    Ответить
    nahan
    1437917984
    Все шло к этому.
    Ответить
    112910415
    1437933417
    вот оно!
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    ologreds
    1694997540
    numo436801
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