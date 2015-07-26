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    • Лоран Блан: «Если Ди Мария решит перейти в другой клуб, надеюсь, это будет«ПСЖ»

    Лоран Блан: «Если Ди Мария решит перейти в другой клуб, надеюсь, это будет«ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал информацию о возможном приобретении полузащитника«Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии.

    «Вокруг этого перехода много разговоров, но никто ничего не подтверждает. Нам нужен атакующий игрок. Ди Мария – отличный футболист, будет он или кто-то другой — официальной информации пока нет. Ожидаем, что он приедет в США, но не знаем, цвета какой команды он будет защищать. Если Ди Мария решит перейти в другой клуб, надеюсь, это будет«ПСЖ», — сказал Блан.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с «МЮ» о трансфере Ди Марии за 65 миллионов евро.

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    Источник: Guardian.com

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    26.07.2015 07:20
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    Комментарии (3)
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    nahan
    1437917674
    Сто пудов в ПСЖ перейдёт.
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    112910415
    1437933212
    надежда есть
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    ologreds
    1694997541
    numo436792
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