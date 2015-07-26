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    • Жозе Моуриньо: «Футбол в США развивается, меня стали узнавать на улице»

    Жозе Моуриньо: «Футбол в США развивается, меня стали узнавать на улице»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо по окончании матча с ПСЖ заявил, что поединок стал хорошим тестом для его команды. Португалец также отметил, что футбол в США, где проходила встреча, развивается.

    «ПСЖ – отличная когда с великолепным подбором игроков. Парижане начали тренировки раньше нас, поэтому опережают нас в подготовке. Для нашей команды эта встреча стала хорошим тестом. Что касается футбола в Америке, что он развивается. Теперь мне не так просто ходить по улице – меня стали узнавать»,– приводит слова Моуриньо официальный «твиттер» «Челси».

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    Источник: ФК «Челси»

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    26.07.2015 06:31
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    Комментарии (3)
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    Vortex777
    1437884169
    Отлично,футбол должен на любом континенте развиться!
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    nahan
    1437917446
    Маур похож на киноактера, вот и узнали...Раскатал губы.
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    ologreds
    1694997541
    numo436790
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