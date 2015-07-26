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    Данилкин: «Во втором тайме «Динамо» расслабилось»

    Защитник московского «Динамо» Егор Данилкин поделился комментарием по итогам субботнего матча второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).
    «Во втором тайме мы немного расслабились, так как в первом слишком легко все складывалось. Что сказал наш главный тренер Андрей Кобелев? Не буду говорить о нашем разговоре в раздевалке. Тренер меня поддержал. Сказал, что все бывает», – поведал игрок.

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    Источник: Р-Спорт

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    26.07.2015 01:27
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    Комментарии (7)
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    gentlewolf
    1437864628
    А кто бубновых будет валить? Я с желторотиками? (с)ВБИОС
    Ответить
    Хавбэк
    1437879228
    Динамо вы просто нулевые! С Кобелевым будет хуже чем со Стасиком, вот увидите!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437900068
    Ещё и не напрягались, а уже расслабились...
    Ответить
    Gotlib
    1437901065
    Проводниц надо гасить!
    Ответить
    Поц
    1437902982
    Расслабляться надо в сауне с девками, а на поле надо играть. Неужели динамовцы об этом не знали?
    Ответить
    112910415
    1437933075
    плоховато
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    ologreds
    1694997542
    numo436784
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