Ромащенко: «Перестройка в «Динамо» затянется»

Бывший тренер московского «Динамо» Мирослав Ромащенко поделился своими мыслями после субботнего матча бело-голубых против «Мордовии» (2:2) в рамках второго тура РФПЛ.
«Исходя из того, что мы увидели в матче с «Мордовией», тренерскому штабу предстоит очень много работы. Пока выступление команды не очень радует. Это не тот результат, который устраивал бы болельщиков. Есть много проблем, это видно и по игре, и по составу. Моментами «Динамо» выглядит неплохо. Но изменения, которые сейчас вносит Андрей Кобелев, мне незаметны. Максимум, на что претендует «Динамо» в этом сезоне, — попадание в Лигу Европы. Ни о каком чемпионстве речи не идет. Перестройка, которая сейчас происходит в команде, судя по всему, затянется. Ждать пока положительных результатов сложно. Во 2-м туре «Динамо» обязано было побеждать с разницей в два мяча. Но сегодня «Мордовия» ничем не уступала москвичам. Функционально динамовцы готовы очень хорошо. Я сам могу ручаться за это. Другое дело, что есть проблемы внутри коллектива. Это мешает игрокам показывать достойный футбол.
Молодой защитник Егор Данилкин пока оправдывает доверие тренеров, даже несмотря на грубую ошибку в матче против «Мордовии». Проблема в том, что некоторые игроки пока не могут вписаться в игру «Динамо». При всем уважении к Алексею Козлову, человек не прошeл предсезонку с командой. То же самое касается и Игоря Денисова. Появление Денисова – выбор нового тренера. На мой взгляд, Янн М'Вила, который наигрывался на позицию опорника, сильнее. Александру Кокорину сегодня опять не удалось забить. Но я по-прежнему считаю его сильным футболистом. Но Кокорин — зависимый игрок. С учетом того, что средняя линия сегодня слабо снабжала нападающего мячами, Александр не смог показать свою игру», – сказал специалист «Чемпионат.ком»
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