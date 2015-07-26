Ромащенко: «Перестройка в «Динамо» затянется»

Бывший тренер московского «Динамо» Мирослав Ромащенко поделился своими мыслями после субботнего матча бело-голубых против «Мордовии» (2:2) в рамках второго тура РФПЛ.

«Исходя из того, что мы увидели в матче с «Мордовией», тренерскому штабу предстоит очень много работы. Пока выступление команды не очень радует. Это не тот результат, который устраивал бы болельщиков. Есть много проблем, это видно и по игре, и по составу. Моментами «Динамо» выглядит неплохо. Но изменения, которые сейчас вносит Андрей Кобелев, мне незаметны. Максимум, на что претендует «Динамо» в этом сезоне, — попадание в Лигу Европы. Ни о каком чемпионстве речи не идет. Перестройка, которая сейчас происходит в команде, судя по всему, затянется. Ждать пока положительных результатов сложно. Во 2-м туре «Динамо» обязано было побеждать с разницей в два мяча. Но сегодня «Мордовия» ничем не уступала москвичам. Функционально динамовцы готовы очень хорошо. Я сам могу ручаться за это. Другое дело, что есть проблемы внутри коллектива. Это мешает игрокам показывать достойный футбол.