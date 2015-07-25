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    • Блаттер: «Предварительная жеребьевка ЧМ-2018 была великолепной»

    Блаттер: «Предварительная жеребьевка ЧМ-2018 была великолепной»

    Президент ФИФА Зепп Блаттер положительно отозвался о субботней жеребьевке отборочного цикла к Чемпионату мира — 2018.
    «Церемония была великолепной. Особенно мне понравился детский хор, который выступал в самом конце. Обычно подобные церемонии получаются скучными, ведь в предварительной жеребьевке участвует почти две сотни сборных, но номера, которые были показаны сегодня, были просто потрясающими», – заявил функционер ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 21:50
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    Комментарии (3)
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    maxim81413
    1437853403
    наши как всегда хотят выделиться, на всех мероприятиях что они проводили постоянно выпендреж
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    nahan
    1437916412
    Сам турнир будет ещё краше.
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    ologreds
    1694997543
    numo436763
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