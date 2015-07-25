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    Путин провел встречу с Блаттером

    Президент России Владимир Путин в преддверии субботней предварительной жеребьевки Чемпионата мира — 2018 провел встречу с президентом ФИФА Зеппом Блаттером, сообщает «Первый канал».
    «Уважаемый господин президент, позвольте мне вас поприветствовать в Петербурге. Мы очень рады принимать здесь представительную делегацию не только ФИФА, но и наших коллег из многих стран мира. Знаю, что проводится очень большая работа подготовительного характера к Чемпионату мира. Я очень рад возможности рассказать вам о том, что делает Россия для подготовки к Чемпионату мира 2018 года и познакомить наших коллег из национальных федераций с тем, что и как мы делаем для того, чтобы обеспечить высокий уровень проведения этого масштабного международного спортивного события», – сказал Владимир Путин.
    «Мы приехали сюда с представителями делегаций национальных федераций исполнительных комитетов. Я также хотел бы вас проинформировать, что исполнительный комитет недавно принял новую резолюцию, в которой ФИФА заверяет Российскую Федерацию в полной поддержке проекта проведения Чемпионата мира в России в 2018 году. ФИФА заверяет вас в полной поддержке проведения Чемпионата мира по футболу в России, это особенно важно в нынешней геополитической обстановке», – заявил Блаттер.

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    Источник: 1tv.ru

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    25.07.2015 19:25
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sir_Alex
    1437843956
    И пообещал Йосе политическое убежище, в случае чего
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    киэнджин
    1437847497
    по кую будет в россии радио гонять на инглише ....
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    P4ELINE
    1437852408
    я что то случайно вместо Президент России Владимир Путин - прочитал Президент Мира Владимир Путин xDDD
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    КОТЛИН
    1437852843
    встретились два вежливых человека! гы-гы
    Ответить
    112910415
    1437932206
    хорошо на свободе-то
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    ologreds
    1694997544
    numo436746
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