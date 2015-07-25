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    • Владимир Путин: «Все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены»

    Владимир Путин: «Все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены»

    Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью во время предварительной жеребьевки чемпионата мира 2018.

    «Хотел бы еще раз подтвердить, что все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены. Его проведение – одна из ключевых наших задач. Для нас принципиально важно создать достойные условия для команд, чтобы они смогли полностью сосредоточиться на игре и показать высококлассный футбол. И, конечно, мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность, максимальный комфорт для болельщиков», – сказал Путин.

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    Источник: Р-Спорт

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    25.07.2015 19:01
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    AlexKein
    1437842065
    Посмотрим что там у вас выйдет.кстати не пойму почему здесь комментов так мало
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    НскМужик
    1437842100
    Я вежлив и дружелюбен.
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    sir_Alex
    1437843405
    Под страхом казни
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    Zeek47
    1437846439
    План Путина - победа России!
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    киэнджин
    1437847215
    ДОБРО РЕЧЬ ТОЛКАНУЛ НАШ ПРЕЗИДЕНТ
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    _armeec_
    1437847237
    О как, а на соккере закрыли тему )) хохолики московские по вылазили )))
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    ologreds
    1694997544
    numo436742
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