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    • Представители КОНКАКАФ и Азии встретятся в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018

    Представители КОНКАКАФ и Азии встретятся в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018

    Представители КОНКАКАФ и Азии встретятся в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018


    В Константиновском дворце Санкт-Петербурга проходит жеребьeвка квалификации чемпионата мира-2018, по ходу которой стало известно, что в межконтинентальных стыковых матчах встретятся представители Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азии (АФК), а также команды из Океании (ОФК) и Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 18:56
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    Комментарии (2)
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    RMUKMU
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    Опять Новой Зеландии не повезло.
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