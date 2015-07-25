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    • Блаттер: «Россия будет превосходной хозяйкой чемпионата мира»

    Блаттер: «Россия будет превосходной хозяйкой чемпионата мира»

    Президент ФИФА Зепп Блаттер перед началом квалификации чемпионата мира-2018 выступил с заявлением, в котором поделился своими ожиданиями от турнира.

    «Петербург — балтийская жемчужина. Его красота и символика несравнимы ни с чем. Работа по подготовке финального турнира идeт полным ходом, мы в графике. Россия будет превосходной хозяйкой чемпионата мира. Но впереди еще 850 матчей. Мы узнаем 31 команду, которая присоединится к России в 2018 году.
    Все 208 членов ФИФА впервые зарегистрировались в квалификации. Бутан одержал первую победу в своей истории и вышел в следующий раунд. В игре 181 команда, которая мечтает поспорить на главной арене за главный трофей. Каждые 4 года половина населения планеты собирается насладиться праздником футбола. Футбол строит мосты, сплачивает их, развлекает, вдохновляет. Чемпионат мира пришeл в Азию, Африку, теперь в Россию. Сотни тысяч гостей впервые приедут в Россию и откроют для себя богатство, культурное наследие страны. Это пример дружбы. Вчера исполком ФИФА вновь выразил доверие России по организации чемпионата мира 2018 года. Мы ждем прекрасного чемпионата мира. Ради мира. Ради игры. Ради России», — заявил Блаттер, слова которого передаeт корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 18:37
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    AlexKein
    1437840297
    Гадость то какая.столько слащавых слов ради чего?
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    Miaf
    1437840566
    Остается только суровую мужскую слезу пустить Блаттеру
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    sir_Alex
    1437844146
    А то!
    Ответить
    alexov222
    1437846827
    особенно будет "дружелюбной" к полякам,если они туда приедут) и будут на 100% правы
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    Павлюченко 13
    1437927704
    Красиво сказал:)
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    ologreds
    1694997545
    numo436739
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