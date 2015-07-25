Збигнев Бонек: « Считаю Венгера лицемером»

Знаменитый в прошлом польский форвард Збигнев Бонек считает правильным решение вратаря Войцеха Щесны о переходе в «Рому». Итальянский клуб арендует голкипера у лондонского «Арсенала».

«Я говорил с Войцехом. Рад, что он принял такое решение. Он – опытный вратарь и имеет хорошую технику. Я знаю его давно.

Щесны поругался с Венгером, который убрал его из команды. Да, у него есть вредные привычки, но это не настолько серьезная проблема. Слышал, что Венгер рассчитывает на Войцеха в будущем, но, зная ситуацию, этот комментарий французского специалиста мне кажется лицемерным, – заявил Бонек.

Щесны выступал за основной состав «Арсенала» с 2009 года. За это время он провел в составе лондонского клуба 181 матч и пропустил 194 гола.