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    Эберт официально стал игроком «Райо Вальекано»

    Немецкий полузащитник Патрик Эберт перешел из московского «Спартака» в мадридский «Райо Вальекано».Официальный сайт испанской команды подтвердил переход игрока.Трансферная стоимость Эберта составила около 1,5 млн евро.


    Патрик Эберт стал игроком «Спартака» в начале 2014 года. Всего за красно-белых футболист провел 23 матча в РФПЛ и 2 матча в Кубке России. Контракт футболиста со «Спартаком» был рассчитан до середины 2017 года.
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    Источник: ФК «Райо Вальекано»

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    25.07.2015 14:57
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    Комментарии (10)
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    ronaldo743
    1437827548
    На повышение пошёл.
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    spartak_88
    1437832860
    наконец - то избавились от очередного балласта) теперь дело за комбаровыми стоит и глушаком! да на их место молодых парней наигрывать к чемпионату мира 18
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    MK-42
    1437832897
    блин как хорошо что за этого буратино ещё денег срубили.
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    sir_Alex
    1437833881
    Очень хорошо
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    Диктор
    1437857518
    Хорошо что от него избавились.А ошлепки которые говорят,за Диму Камбарова и Глушакова-как минимум или иди-оты или провокаторы.
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    Лев Троцкий
    1437894717
    Типо мы будем помнить и все такое.. Рад! Эберт много бегал,да толку от этого не было.Пасы его просто раздражали,где из 10 всего 1 долетал до партнера.
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    Павлюченко 13
    1437927405
    Жаль, что Рубин не подсуетился, недорогой игрок, не помешал бы на лавке, а то сегодня против Амкара выпустить некого было:(
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    ologreds
    1694997545
    numo436723
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