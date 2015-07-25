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    Жозе Моуриньо: «Челси» нужен новый стадион»

    Тренер «Челси» Жозе Моуриньо считает, что команде нужен новый стадион, который станет следующим шагом в развитии клуба. Ради этого Жозе готов проводить домашние матчи на чужой арене в течение трех лет.

    «Я провел 98 матчей на своей скамейке на «Стэмфорд Бридж» и надеюсь провести еще больше. Я знаю, что клубу нужен следующий шаг, и этот шаг – новый «Стэмфорд Бридж», где будет больше мест.

    На определенном жизненном этапе нам, как клубу, придется временно покинуть свой дом. Это плохо, но если у нас не будет выбора, в период ожидания мы постараемся сделать чужой стадион нашим новым домом», – цитирует Моуриньо Goal.
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    Источник: Goal.com

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    25.07.2015 13:48
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    Комментарии (5)
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    Master Football 7
    1437822077
    Всего 40 тыс мест,для такого клуба как Челси это мало.
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    Aristokrat44
    1437824853
    Стэмфорд прекрасен и так,но если ради расширения то можно..
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    dimagas1
    1437835281
    Говорили о реконструкции и тем самым добавить 25 т мест. Земля в Лондоне дорогая не дали под новый стадион.
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    nahan
    1437913705
    Все вопросы к Абрамовичу.
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    ologreds
    1694997546
    numo436717
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