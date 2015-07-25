Жозе Моуриньо: «Челси» нужен новый стадион»

Тренер «Челси» Жозе Моуриньо считает, что команде нужен новый стадион, который станет следующим шагом в развитии клуба. Ради этого Жозе готов проводить домашние матчи на чужой арене в течение трех лет.





«Я провел 98 матчей на своей скамейке на «Стэмфорд Бридж» и надеюсь провести еще больше. Я знаю, что клубу нужен следующий шаг, и этот шаг – новый «Стэмфорд Бридж», где будет больше мест.



На определенном жизненном этапе нам, как клубу, придется временно покинуть свой дом. Это плохо, но если у нас не будет выбора, в период ожидания мы постараемся сделать чужой стадион нашим новым домом», – цитирует Моуриньо Goal.