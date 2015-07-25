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    Аарон Рэмси: «Мне льстит интерес со стороны «Барселоны»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к его персоне. Также игрок рассказал о своем желании однажды поиграть в Испании.

    «Появившиеся слухи об интересе «Барселоны», безусловно, очень льстят мне.В прошлом сезоне они оформили требл, и действительно приятно, когда тебя связывают с одной из лучших команд мира.

    Однажды я бы хотел поиграть в Испании, чтобы больше узнать о местном футболе.Тем не менее, сейчас я игрок «Арсенала», и я верю, что команде по силам добиться успеха», – сказал Рэмси.
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    Источник: Guardian.com

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    25.07.2015 13:05
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    Комментарии (6)
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    AlexanderP622
    1437823910
    На вряд ли перейдёт.
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    Fun_of_Fan
    1437829404
    Куда его поставят?
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    Mr Siberian
    1437842529
    А парень-то не так прост как кажется...
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    nahan
    1437913303
    Рэмси не стоит спешить.
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    95-shishani-95
    1437964357
    Арсенал в Англии -это как Спартак в России!
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    ologreds
    1694997546
    numo436714
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