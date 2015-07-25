Аарон Рэмси: «Мне льстит интерес со стороны «Барселоны»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к его персоне. Также игрок рассказал о своем желании однажды поиграть в Испании.





«Появившиеся слухи об интересе «Барселоны», безусловно, очень льстят мне.В прошлом сезоне они оформили требл, и действительно приятно, когда тебя связывают с одной из лучших команд мира.



Однажды я бы хотел поиграть в Испании, чтобы больше узнать о местном футболе.Тем не менее, сейчас я игрок «Арсенала», и я верю, что команде по силам добиться успеха», – сказал Рэмси.