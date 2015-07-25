Платини: «Хотел бы помолодеть и сыграть на ЧМ-2018 в России»

Президент УЕФА француз Мишель Платини заявил, что хотел бы снова стать футболистом, чтобы принять участие в чемпионате мира 2018 года. Об этом президент УЕФА сказал на семинаре ФИФА, который прошел в Санкт-Петербурге в преддверии предварительной жеребьевки мирового первенства.









«Мне хотелось бы помолодеть на 30 лет, пройти отборочные матчи и сыграть на чемпионате мира в России.Подарите нам незабываемые эмоции, заставьте нас мечтать!», – сказал Платини. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!