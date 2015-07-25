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    Платини: «Хотел бы помолодеть и сыграть на ЧМ-2018 в России»

    Президент УЕФА француз Мишель Платини заявил, что хотел бы снова стать футболистом, чтобы принять участие в чемпионате мира 2018 года. Об этом президент УЕФА сказал на семинаре ФИФА, который прошел в Санкт-Петербурге в преддверии предварительной жеребьевки мирового первенства.

    «Мне хотелось бы помолодеть на 30 лет, пройти отборочные матчи и сыграть на чемпионате мира в России.Подарите нам незабываемые эмоции, заставьте нас мечтать!», – сказал Платини.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 13:10
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    K@p@ny3
    1437833324
    Будут тебе эмоции Миша.Будут!!!
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    Viktor41
    1437842345
    Мишель, подарим!
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    nahan
    1437913400
    Сядет в кресло главы ФИФА и помолодеет...
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    ologreds
    1694997546
    numo436713
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