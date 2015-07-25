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    Ари: «Сделаем все, чтобы снова выиграть у «Спартака»

    Нападающий «Краснодара» Ари поделился мыслями о предстоящей встрече 2-го тура РФПЛ против «Спартака». Матч состоится 26 июля в Краснодаре.

    «Думаю, что игра со «Спартаком» будет великолепной по содержанию и зрелищности. Знаем, что москвичи в стартовой игре чемпионата не смогли добиться победы на своем поле, сыграв вничью. К тому же красно-белые проиграли нам в последних трех встречах, а значит, они выйдут на поле предельно мотивированными, настроенными на победу, на реванш.

    Но мы играем дома, наверняка придет много болельщиков, они будут поддерживать нас, и мы постараемся не обмануть их ожидания. Будем выполнять установку тренера и сделаем все, чтобы снова выиграть.

    В трех предыдущих играх я четырежды поразил ворота «Спартака». Не скрою, мне очень хотелось бы продолжить эту серию. Забивать мячи в ворота таких именитых команд всегда приятно вдвойне. Но самое главное, конечно, это заработать три очка. Забью я или нет – это не столь важно. Для меня на первом месте – победа команды», – приводит слова Ари официальный сайт «Краснодара».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн    . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.07.2015 12:46
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    Комментарии (7)
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    Супервайзер
    1437819187
    Болельщиков будет много. Болельщиков Спартака.
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    Диктор
    1437836058
    Понторез.
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    Тraumtanzеr
    1437850679
    В этом году забудь...да и в последующих, это другое мясо и его по другому едят.
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    Диктор
    1437861240
    Сделаете конечно все-но проиграете.
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    112910415
    1437931536
    не всё коту масленица!
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    ologreds
    1694997546
    numo436711
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