Ари: «Сделаем все, чтобы снова выиграть у «Спартака»

Нападающий «Краснодара» Ари поделился мыслями о предстоящей встрече 2-го тура РФПЛ против «Спартака». Матч состоится 26 июля в Краснодаре.

«Думаю, что игра со «Спартаком» будет великолепной по содержанию и зрелищности. Знаем, что москвичи в стартовой игре чемпионата не смогли добиться победы на своем поле, сыграв вничью. К тому же красно-белые проиграли нам в последних трех встречах, а значит, они выйдут на поле предельно мотивированными, настроенными на победу, на реванш.



Но мы играем дома, наверняка придет много болельщиков, они будут поддерживать нас, и мы постараемся не обмануть их ожидания. Будем выполнять установку тренера и сделаем все, чтобы снова выиграть.