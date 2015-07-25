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    • Митрофанов: «Мы готовы расстаться с Витселем за 100 млн евро»

    Митрофанов: «Мы готовы расстаться с Витселем за 100 млн евро»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что клуб готов расстаться с бельгийским полузащитником Акселем Витселем, однако лишь за 100 млн евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

    «Закрою все вопросы по поводу того, что Витсель и Гарай якобы могут уйти из «Зенита» – никаких предложений по ним на сегодняшний день не поступало. Никогда. Были тысячи звонков и смс от агентов, мол, завтра «Милан» вышлет предложение. Однако ни одного предложения получено не было. Вести переговоры с Витселем напрямую на данном этапе, согласно регламенту по статусу и переходам игроков ФИФА, запрещено – нарушение этого правила карается санкциями. Витселя приобрести можно, но для этого нужно заплатить 100 млн евро. Мы готовы расстаться с Витселем за 100 млн», – сказал Митрофанов.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 11:04
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    Комментарии (294)
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    ПатриотЪ
    1437887490
    Если футболист желает уйти, зачем его насильно удерживать? А продавать по закупочной цене - это нереально. Чего дурью-то маяться?
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    DEIVID 2
    1437890983
    Больные, да кому нужно это дно за 100.
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    starikarij
    1437900202
    Пора цирк в Питере закрывать.Клоунада от Митрофанова покруче,он сам за всё платит.
    Ответить
    Hazar1950
    1437902625
    Рубль кучка, два рубля штучка...
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    Bad Spenser
    1437906204
    левандовского и ибрагимовича за меньшие деньги предлагают!!!!!!!!!!!!!!!!
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    амурец
    1437909255
    Митрофанов смешной парень
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    asgard25
    1437921006
    Он с ума сошел,какие 100 млн?За что?25-30 и то в базарный день!
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    Павлюченко 13
    1437927238
    Больше 20 вряд ли кто-то предложит!
    Ответить
    112910415
    1437931422
    серьёзный заход
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    ologreds
    1694997547
    numo436701
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