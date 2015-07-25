Тихонов: «В отдельности все спартаковские защитники достаточно квалифицированны»

Легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов, который ныне входит в тренерский штаб «Краснодара», поделился своим мнением о проблемах красно-белых в обороне.



«Сыгран только один матч. Конечно, два пропущенных на своем поле мяча всегда оставляют неприятный осадок. Но я бы с выводами не спешил. Возвращение Боккетти – это усиление. Такие клубы, как “Милан”, посредственных футболистов не приглашают. Дмитрий Комбаров способен “отполировать” всю бровку. Да и потому, как провел минувший сезон в “Торпедо” его брат Кирилл, можно рассчитывать и на этого защитника. Очень удивился, когда прочитал, что руководство “Спартака” собирается отказываться от услуг Макеева, который в состоянии закрыть в обороне любую позицию. Есть еще Таски с Паршивлюком. Так что в отдельности все спартаковские защитники достаточно квалифицированны и крепки. Но в этой линии, как ни в одной другой, все решает слаженность действий. Почувствуют ее игроки – проблема исчезнет сама собой».





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

