Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Тихонов: «В отдельности все спартаковские защитники достаточно квалифицированны»

    Тихонов: «В отдельности все спартаковские защитники достаточно квалифицированны»

    Легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов, который ныне входит в тренерский штаб «Краснодара», поделился своим мнением о проблемах красно-белых в обороне.

    «Сыгран только один матч. Конечно, два пропущенных на своем поле мяча всегда оставляют неприятный осадок. Но я бы с выводами не спешил. Возвращение Боккетти – это усиление. Такие клубы, как “Милан”, посредственных футболистов не приглашают. Дмитрий Комбаров способен “отполировать” всю бровку. Да и потому, как провел минувший сезон в “Торпедо” его брат Кирилл, можно рассчитывать и на этого защитника. Очень удивился, когда прочитал, что руководство “Спартака” собирается отказываться от услуг Макеева, который в состоянии закрыть в обороне любую позицию. Есть еще Таски с Паршивлюком. Так что в отдельности все спартаковские защитники достаточно квалифицированны и крепки. Но в этой линии, как ни в одной другой, все решает слаженность действий. Почувствуют ее игроки – проблема исчезнет сама собой».


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии (42)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    никита голоян
    1437838854
    спрашивается, за что Галицкий платит Тихонову зарплату...-за комментарии дел в Спартаке???Причем это делается регулярно..
    Ответить
    Великолепный
    1437851048
    В спартаке-середняке в отдельности все спартаковские защитники достаточно квалифицированны
    Ответить
    Кабинетный Зенит
    1437851227
    Макеева не трогать, Паршивый тоже для пенок пригодится
    Ответить
    KAFA2525
    1437854218
    Дырявый штакетник… без обсуждений…
    Ответить
    gentlewolf
    1437854410
    А вы друзья как ни садитесь:)
    Ответить
    valt134
    1437869571
    Ждать осталось .УЙ да ни .УЯ... КРАСНОДАР протестирует...
    Ответить
    ROIS
    1437883033
    Да прям.
    Ответить
    112910415
    1437931094
    как-то так
    Ответить
    Шуnя771
    1437942678
    Андрей! Виден Ваш отрицательный крен в сторону ФК \"СПАРТАК! Надо остановиться...
    Ответить
    ologreds
    1694997548
    numo436693
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+