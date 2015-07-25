Тихонов: «При четком взаимодействии Широкова, Попова и Глушакова их тройка может стать ударной»

Легендарный полузащитник «Спартака», а ныне тренер «Краснодара» Андрей Тихонов отметил, что средняя линия красно-белых может стать главной движущей силой команды.



«Возможности Широкова, Попова, Глушакова хорошо известны. И при четком взаимодействии эта тройка может стать ударной. Широков – организатор, с великолепным последним пасом, прекрасно читает игру. Попов в «Кубани» показал себя хавбеком не только способным вести борьбу за середину поля, но и придавать атаке динамику, остроту. Правда, у его прежнего клуба турнирные задачи были скромнее, чем у «Спартака». А это потребует некоторой игровой и психологической перестройки. Осилит ее болгарин – значит, с его приглашением красно-белые не прогадали. Если же будет выдерживать свой уровень Глушаков, то спартаковский трезубец полузащиты станет очень опасным».





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