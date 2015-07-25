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    • Тихонов: «При четком взаимодействии Широкова, Попова и Глушакова их тройка может стать ударной»

    Тихонов: «При четком взаимодействии Широкова, Попова и Глушакова их тройка может стать ударной»

    Легендарный полузащитник «Спартака», а ныне тренер «Краснодара» Андрей Тихонов отметил, что средняя линия красно-белых может стать главной движущей силой команды.

    «Возможности Широкова, Попова, Глушакова хорошо известны. И при четком взаимодействии эта тройка может стать ударной. Широков – организатор, с великолепным последним пасом, прекрасно читает игру. Попов в «Кубани» показал себя хавбеком не только способным вести борьбу за середину поля, но и придавать атаке динамику, остроту. Правда, у его прежнего клуба турнирные задачи были скромнее, чем у «Спартака». А это потребует некоторой игровой и психологической перестройки. Осилит ее болгарин – значит, с его приглашением красно-белые не прогадали. Если же будет выдерживать свой уровень Глушаков, то спартаковский трезубец полузащиты станет очень опасным».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 06:22
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    Комментарии (41)
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    Fred Devil
    1437806381
    Широков стар, ещё и star! Глушаков - писец ходячий, Попов - с чего бы ему заиграть, как Пирло?)) Спартаковский трезубец! Кого он может перекусить-то?)
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    прево
    1437807433
    Широков стар,но мудр на поле в сравнении с глушаками и камбыками... ну а про МакКея это песня.Скорее Широков-Попов-Промес без Мевсосяна
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    sir_Alex
    1437807593
    Чётко!
    Ответить
    Eezila
    1437812924
    Деревенского стиля футбола Глушаков тут явно лишний
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    Самовлюблённый Конь
    1437813146
    эту вилку ржа поела...
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    Mitsubanchik
    1437825199
    могут только ударно сообразить на троих в пивбаре
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    KLINSI
    1437856151
    Глушаков в этом трезубце слабое звено.
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    andrefino13
    1437905990
    Широков один не справится,Попов возможно поможет,но третий товарищ настолько ошибся с уходом из Локомотива,что даже на почетное увольнение из футбола может не рассчитывать.Глушаков -бей беги, с хорошей техникой и самоотдачей,физухой,но хороший пас,голевой,делать не умеет,и не умел,а значит нет интеллекта,(эталоны-Лоськов,Пирло,Глеб,и еще масса.)который должен быть у игрока середины поля,это его крест.
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    112910415
    1437930598
    да-да
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    ologreds
    1694997549
    numo436674
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