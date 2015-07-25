«Газпром» собирается вкладывать деньги в боснийский клуб

Российская государственная корпорация «Газпром» планирует в ближайшее время начать спонсировать боснийский клуб «Борац» из города Баня-Лука. Предприятие, вероятнее всего, будет иметь статус генерального партнера. По словам председателя совета директоров команды Драшко Илича, финансовые вливания из России помогут клубу выйти на новый уровень. По отечественным же меркам сумма предполагаемых вложений небольшая — всего 2 миллиона евро в год.





«Газпром» уже является спонсором сербской «Црвены Звезды», сообщает Sports.ru. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!