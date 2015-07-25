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    «Газпром» собирается вкладывать деньги в боснийский клуб

    Российская государственная корпорация «Газпром» планирует в ближайшее время начать спонсировать боснийский клуб «Борац» из города Баня-Лука. Предприятие, вероятнее всего, будет иметь статус генерального партнера. По словам председателя совета директоров команды Драшко Илича, финансовые вливания из России помогут клубу выйти на новый уровень. По отечественным же меркам сумма предполагаемых вложений небольшая — всего 2 миллиона евро в год.
    «Газпром» уже является спонсором сербской «Црвены Звезды», сообщает Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    25.07.2015 01:34
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    Комментарии (9)
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    The Frei
    1437788397
    Нахрена, лучше в цска вложите, нахрен выводить деньги из страны.
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    slavа0508
    1437790456
    Пиииздец в Росии всё хорошо,что госкомпания начинает вкладывать хееер знает во что
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    cska plus
    1437793990
    уже до Боснии дошёл!
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    Miha
    1437803576
    ГазПром такие молодцы, вкидываются в Спорт по всему миру... А у себя стадион ни как достроить не могу... Это Россия☝️
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    nahan
    1437804976
    Своих бы лучше поддержали...
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    Самовлюблённый Конь
    1437812780
    в своей стране проблем за гланды, а они бабло за бугор за так отваливают...
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    ologreds
    1694997549
    numo436671
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