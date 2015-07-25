«Реал Сосьедад» отдает Финнбогасона в аренду

Нападающий сборной Исландии и испанского «Реала Сосьедад» Альфред Финнбогасон отправляется в аренду в греческий «Олимпиакос». Игрок проведет в Пирее ближайший сезон, после чего греки смогут его выкупить. В ближайшие дни форвард пройдет медицинское обследование для нового клуба.





В Сан-Себастьян Финнбогасон переехал год назад из голландского «Херенвена». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!