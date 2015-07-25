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    Ди Мария в ближайшие сутки присоединится к «МЮ»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что полузащитник команды Анхель Ди Мария в течение ближайших суток присоединится к коллективу, который находится в США и готовится к субботнему товарищескому матчу с испанской «Барселоной» (23:05 по Москве). Напомним, что аргентинец практически все прошедшие дни июля был в отпуске из-за позднего окончания сезона ввиду участия в Кубке Америки.
    «Я жду его в команде завтра. Мы общались с ним, и он подтвердил, что прилетит. Но я не отвечаю на вопросы о трансферах и о процессе трансферов. Он не сыграет с «Барселоной», так как еще не готов. Когда вы только вышли из отпуска, вы не можете играть сразу, так что об этом не может быть и речи», – поведал голландец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 00:15
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    Комментарии (6)
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    Mоnоlo
    1437773883
    До конца ТО ещё месяц, есть время спасти карьеру. )
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    The Frei
    1437785192
    Да токого игрока надо беречь, собираеться очень мощьный мю, но я скучаю по отакующий линиии: роналдо рунии тевес
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    cska plus
    1437794269
    серьёзно усиливается МЮ!
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    nahan
    1437802876
    Интересно, перейдёт ли в ПСЖ?..
    Ответить
    ologreds
    1694997550
    numo436661
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