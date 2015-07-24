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    • Блаттер о ЧМ-2018: «Россия проведет лучшее мероприятие, которое видел мир»

    Блаттер о ЧМ-2018: «Россия проведет лучшее мероприятие, которое видел мир»

    Президент ФИФА Зепп Блаттер поделился своими ожиданиями от Чемпионата мира — 2018, который пройдет в России. Сделал свое заявление швейцарец на специальном банкете, предваряющем завтрашнюю жеребьевку отборочного раунда турнира.
    «Для меня большая честь выступать здесь. Выражая уважение президенту Владимиру Путину, я бы хотел отдельно поприветствовать министра спорта России Виталия Мутко, который представляет здесь еще и исполком ФИФА. Приветствую всех губернаторов городов России, где пройдут матчи чемпионат мира-2018. Россия проведет самое блестящее мероприятие, которое когда-либо видел мир», – заявил Блаттер, которого цитирует ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    24.07.2015 23:43
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    Комментарии (27)
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    mentos-live
    1437796935
    Судя по тому, как провели открытие водных игр спорта, то уж о размаху Мундиаля стоит только догадываться.
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    Gaverx
    1437801284
    Еще бы! Богатейшая страна, только деньги не у народа, а у верхушки "избранных" .
    Ответить
    Димон Лебяга
    1437804196
    Будет ещё лучше чем олимпиада
    Ответить
    Lucifer_Barca
    1437804258
    пир во время чумы с веселым звоном рюмок :)
    Ответить
    sirilmakanaki
    1437804618
    это мы можем
    Ответить
    sir_Alex
    1437807745
    Сказал Йося, шелестя купюрами
    Ответить
    MU.FK
    1437807906
    Россия Великая Держава!
    Ответить
    Real Madrid-C
    1437823985
    Посмотрим,главное если наша сборная ничего не добьется,тогда пускай Испания выигрывает его.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437927022
    Должно получиться неплохо!
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    ologreds
    1694997549
    numo436659
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