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    Ндинга планирует выучить русский язык

    Новичок московского «Локомотива» Дельвин Ндинга поведал о том, как проходит его адаптация в новой стране.
    «Адаптация проходит хорошо. Постепенно знакомлюсь с одноклубниками. Надеюсь, это перерастет в дружбу. В команде я уже две недели и привык, что тренировки в «Локомотиве» насыщенные. Хочется выучить русский язык. Я уже разобрался, как планировать время и передвигаться по городу. Ничто не мешает мне работать. О чемпионате России могу судить по матчу с «Мордовией». Несмотря на качество поля, команды показали хороший футбол. В плане технической оснащенности игроков российский чемпионат более высокого уровня, чем греческий. Я новичок, поэтому должен быть максимально сконцентрирован. Главный тренер рассказывает мне о роли на поле и обращает внимание на нюансы. Приложу максимум усилий, чтобы попасть в основу на следующий матч», – сказал игрок пресс-службе своего клуба.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.07.2015 23:22
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1437770302
    Удачи ему в этом нелёгком деле
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    Антибиотик
    1437850120
    Удачи!
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    ologreds
    1694997549
    numo436655
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