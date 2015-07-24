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    • Мутко — одна из самых влиятельных персон мирового футбола по версии ESPN

    Мутко — одна из самых влиятельных персон мирового футбола по версии ESPN

    Информационное агентство ESPN опубликовало список 50-и самых влиятельных персон мирового футбола. Место там нашлось и российскому Министру спорта Виталию Мутко, который в сентябре, по всей вероятности, станет еще и президентом Российского футбольного союза. В рейтинге наш соотечественник занял 35-е место.
    «Этот человек внес наибольший вклад в то, что Россия получила право проводить Чемпионат мира. Мутко — глаза и уши президента страны. Если он будет избран президентом РФС, то его связи с крупными компаниями помогут улучшить финансовое положение организации, долги которого примерно 25 миллионов долларов», – пишут британцы.
    Первое место в списке занял президент УЕФА Мишель Платини, второе — португальский агент Жорже Мендеш, третье — исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор.

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    Источник: ESPN

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    24.07.2015 23:14
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    Комментарии (11)
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    FIFA2
    1437769767
    ...у критиков Мутко когнитивный диссонанс сейчас начнётся.Стебали,стебали его,а тут рупор пропаганды самого Капитолия такие респекты публикует!Цэ ж зрада!!!...
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    sir_Alex
    1437770144
    Опричник Мутко
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    drug01
    1437772214
    Мое мнение надо умело руководить в своем министерстве,быть порядочным и честным человеком и не делать вид что он способен исправить все возникающие просчеты в федерациях!Сейчас футбол,а что будет потом? Под свое имя легче найти богатого спонсора! Неужели он никогда не признает свои ошибки настоящие а...не просчетах английского?
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    DAD81
    1437774469
    Конгратьюлэйшенс ему и чмоки-чмоки! )))
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    AlexKein
    1437775607
    Поздравляю хитрого цыганского головастика
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    Самовлюблённый Конь
    1437779858
    а на что он влияет этот китайский болванчик? милер сказал 6+5 и это чучело тут же закивало...
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    cska plus
    1437794334
    по воровству!
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    nahan
    1437802731
    Один из мутил мирового футбола...
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    прево
    1437804809
    из мотористов в министры май хат(ы),"ванкуверские булочки" с цыганами
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    ologreds
    1694997550
    numo436654
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