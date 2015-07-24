Эберт должен продолжить карьеру в «Райо Вальекано»

Пока еще действующий полузащитник московского «Спартака» Патрик Эберт в данный момент момент находится в расположении мадридского «Райо Вальекано». Как сообщает fichajes.com, в ближайшее время между сторонами должен быть подписан контракт. Ранее же поступала информация, что немец вернется в берлинскую «Герту».

Дмитрий Аленичев не рассчитывает на Эберта.



Напомним, что нынешний главный тренер красно-белыхне рассчитывает на Эберта. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!