Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Эберт должен продолжить карьеру в «Райо Вальекано»

    Пока еще действующий полузащитник московского «Спартака» Патрик Эберт в данный момент момент находится в расположении мадридского «Райо Вальекано». Как сообщает fichajes.com, в ближайшее время между сторонами должен быть подписан контракт. Ранее же поступала информация, что немец вернется в берлинскую «Герту».
    Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев не рассчитывает на Эберта.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mentos-live
    1437766465
    Перед сном приятная новость!
    Ответить
    dimitry23
    1437768607
    а брали они его вроде бы бесплатно, поправьте если ошибаюсь
    Ответить
    Asbjorn
    1437769259
    Справедливо
    Ответить
    Levadia
    1437800888
    А сколько дефирамб ему пели,когда из Вальядолида выдернули.)
    Ответить
    nahan
    1437802680
    Правильно, избавляться нужно от шлака...
    Ответить
    ologreds
    1694997549
    numo436652
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+