Эберт должен продолжить карьеру в «Райо Вальекано»

Пока еще действующий полузащитник московского «Спартака» Патрик Эберт в данный момент момент находится в расположении мадридского «Райо Вальекано». Как сообщает fichajes.com, в ближайшее время между сторонами должен быть подписан контракт. Ранее же поступала информация, что немец вернется в берлинскую «Герту».
Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев не рассчитывает на Эберта.
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