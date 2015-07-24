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    Сорокин: «Блаттер — друг России»

    Глава организационного комитета Чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин поделился мыслями о скандалах вокруг действующего президента ФИФА Зеппа Блаттера.
    «Считаю, что он просто стал жертвой. Швейцарец решил взять ответственность за вещи, которые не находятся в его компетенции. Зепп — друг нашей страны и всегда им был, его позицию уйти в отставку мы уважаем. Убеждены, что все, что делал Блаттер, пошло на пользу ФИФА», – сказал Сорокин.

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    Источник: BBC

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    24.07.2015 20:24
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    Комментарии (7)
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    112910415
    1437759457
    своеобразные друзья у нас навскидку- Блаттер, Депардье, Берлускони...
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    гнус
    1437763088
    Очень "ДОРОГОЙ" друг))))))))))))
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    САДЫЧОК
    1437769427
    он же взяточник !а значит не хороший человек!
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    nahan
    1437799330
    А Катару является другом?..
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    ologreds
    1694997551
    numo436637
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