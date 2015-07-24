Сорокин: «Блаттер — друг России»

Глава организационного комитета Чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин поделился мыслями о скандалах вокруг действующего президента ФИФА Зеппа Блаттера.
«Считаю, что он просто стал жертвой. Швейцарец решил взять ответственность за вещи, которые не находятся в его компетенции. Зепп — друг нашей страны и всегда им был, его позицию уйти в отставку мы уважаем. Убеждены, что все, что делал Блаттер, пошло на пользу ФИФА», – сказал Сорокин.
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