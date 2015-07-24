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    • «Крылья Советов» – ЦСКА: гости сыграют в желто-зеленой форме

    «Крылья Советов» – ЦСКА: гости сыграют в желто-зеленой форме

    Официальный сайт самарских «Крыльев Советов» информирует, что на пятничный матч второго тура РФПЛ против ЦСКА придут порядка 20-и тысяч болельщиков, две из которых — гости из Москвы. Волжане выйдут на поле в светло-синей форме, гости — в желто-зеленой (впервые).
    На «Бомбардире» вы можете заказать видеотрансляцию матча или же ограничиться текстовой трансляцией, которую проведет Андрей Ковалев.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    24.07.2015 17:32
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    Комментарии (11)
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    Павлюченко 13
    1437751656
    Неудачная форма!
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    Exodus
    1437753751
    Почему-то голубой цвет называют то лазурным, то светло -синим. Предлагаю желтый цвет в форме цска назвать светло-коричневым
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    nahan
    1437753956
    Крылышкам удачной игры.
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    nahan
    1437753994
    Крылышкам удачной игры.
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    Valar Morghulis
    1437754135
    Самара, удачи вам.
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    Valar Morghulis
    1437754151
    Самара, удачи вам.
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    sir_Alex
    1437754490
    Удачи и победы Крыльям!
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    Levadia
    1437755721
    Странно видеть ЦСКА в такой форме(цвете). Удачи Крысам!
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    makkie
    1437756040
    Дизайнеры от Бога))))
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    ologreds
    1694997552
    numo436624
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